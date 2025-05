Giro d’Italia 2025 diciannovesima tappa | tutte le classifiche e le maglie Fortunato miglior scalatore Pedersen ciclamino

La diciannovesima tappa del Giro d'Italia 2025 ha riservato emozioni fortissime! Richard Carapaz ha tentato l'allungo, ma Isaac Del Toro ha dimostrato di avere il polso giusto, difendendo la maglia rosa con astuzia. E non dimentichiamoci di Lorenzo Fortunato, che si è aggiudicato il titolo di miglior scalatore. Un’edizione che esplora nuovi talenti e conferma l'importanza della strategia in una corsa leggendaria! Chi sarà il prossimo a stup

La diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2025 è stata caratterizzata dall’allungo di Richard Carapaz, a cui ha risposto soltanto Isaac Del Toro. Il messicano ha difeso la maglia rosa al termine del tappone dolomitico e ha guadagnato anche un paio di secondi nei confronti dell’ecuadoriano in virtù degli abbuoni. Lorenzo Fortunato non è andato in fuga nella giornata odierna, ma il bolognese aveva già festeggiato la conquista della maglia azzurra di miglior scalatore. Il danese Mads Pedersen ha già messo le mani sulla maglia ciclamino di leader della classifica a punti. Di seguito le classifiche individuali del Giro d’Italia 2025: generale, a punti, scalatori, giovani. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2025, diciannovesima tappa: tutte le classifiche e le maglie. Fortunato miglior scalatore, Pedersen ciclamino

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato

Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

Cerca Video su questo argomento: Giro D Italia 2025 Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tappa 18 del Giro d’Italia 2025: Morbegno, Cesano Maderno; Giro d’Italia 2025. Nico Denz vince in fuga la 18esima tappa. Del Toro ancora in rosa; Giro d'Italia 2025 in Provincia di Treviso: i dettagli sulle tappe nella Marca; Giro d’Italia 2025, oggi la 14ª tappa Treviso-Nova Gorica: il percorso e dove seguirla in tv. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Giro d'Italia, 19a tappa: Prodhomme trionfa a Champoluc, Del Toro secondo e Carapaz terzo. Perde terreno Yates

Riporta sport.virgilio.it: Diretta live Giro d'Italia 19esima tappa Biella-Champoluc 29 maggio: 166 km con cinque Gran Premi della Montagna, è il terzultimo atto della Corsa Rosa.

Giro d’Italia 2025: dopo la 19ª tappa Del Toro resta in rosa e allunga: Carapaz e Yates inseguono

Secondo sportal.it: Isaac Del Toro rimane in maglia rosa dopo la 19ª tappa del Giro d’Italia 2025. Carapaz e Yates all'inseguimento ...

Giro d’Italia 2025: Prodhomme vince la 19ª tappa, Del Toro rimane in rosa

msn.com scrive: Alla diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2025, Prodhomme vince e Del Toro resta in maglia rosa nel percorso duro da Biella a Champoluc ...