Giro | 19 a tappa; vince per distacco Prodhomme Del Toro in rosa

Nicolas Prodhomme ha conquistato la tappa 19 del Giro d'Italia, trionfando con un distacco impressionante. Ma non è solo una vittoria: è un segnale di come la fatica e la determinazione possano riscrivere le regole della competizione. Mentre Isaac Del Toro mantiene la maglia rosa, il duello tra i due ciclisti si fa sempre più avvincente. Chi di loro alzerà il trofeo finale? La suspense cresce e il Giro continua a sorprendere!

Il francese Nicolas Prodhomme (Decathlon Ag2r La Mondiale) ha vinto per distacco la tappa numero 19 da Biella a Champoluc di 166 km un dislivello 4.950 metri di dislivello. Isaac Del Toro (Uae Team Emirates), arrivato secondo, conserva la maglia rosa di leader della corsa. Il messicano ha risposto ad ogni attacco compreso quello finale da parte dell'ecuadoriano Antonio Carapaz, secondo in classifica generale e terzo nella tappa di oggi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Giro: 19/a tappa; vince per distacco Prodhomme, Del Toro in rosa

Giro d'Italia, Plapp vince l'ottava tappa per distacco. Ulissi nuova maglia rosa

Luke Plapp della Jayco Alula vince l'ottava tappa del Giro d’Italia, conquistando la maglia rosa. Dopo una fuga di 20 corridori, l’australiano si è staccato sul Monte Lago, mostrando grande tenacia e determinazione.

