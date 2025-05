Giovanni Carbonella | Ha combattuto per l' emancipazione della classe operaia

La scomparsa di Giovanni Carbonella segna una perdita incolmabile per chi ha vissuto le battaglie per l'emancipazione della classe operaia. Famoso per il suo impegno e la sua determinazione, ha ispirato generazioni di lavoratori a lottare per diritti e dignità . Oggi, nel contesto di un mondo del lavoro in continua trasformazione, il suo esempio rimane vivo, invitandoci a riflettere su quanto sia importante continuare a difendere i diritti dei più deboli.

La scomparsa di Giovanni Carbonella rattrista soprattutto chi come me lo ha conosciuto, quasi sessant’anni fa, giovane operaio metalmeccanico dell’azienda Sidelm (poi diventata,dopo lotte condotte assieme anche con l’occupazione dell’azienda,Coop progresso e lavoro). Giovanni  ha fatto parte di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Giovanni Carbonella: "Ha combattuto per l'emancipazione della classe operaia"

Si è spento l'ex deputato Giovanni Carbonella: una vita spesa fra la politica e la lotta sindacale

È con grande tristezza che apprendiamo della scomparsa di Giovanni Carbonella, ex deputato e instancabile sostenitore dei diritti dei lavoratori.

