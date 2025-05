Giovani venite | il turismo è un ascensore sociale

Giovani, è tempo di riscoprire il turismo come un potente ascensore sociale! A Reggio Emilia, Confcommercio ha ospitato il roadshow di Federalberghi, presentando il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Turismo. Un passo fondamentale per modernizzare il settore e valorizzare le competenze. Non perdere l’opportunità di far parte di un cambiamento che può portarti lontano! Il futuro del lavoro ti aspetta.

Tappa reggiana nella sede di Confcommercio per il roadshow nazionale di Federalberghi, volto a presentare il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro del Turismo. Finalmente operatrici e operatori del settore possono avvalersi di uno strumento aggiornato (la scadenza del Ccnl precedente risaliva al 31 dicembre 2018), per gestire le relazioni con collaboratrici e collaboratori. L’accordo siglato nel luglio 2024 prevede che sia entrato in vigore il 1° luglio 2024, con scadenza al 31 dicembre 2027, per una durata di 42 mesi. Alla richiesta iniziale delle organizzazioni sindacali di 340 euro (al novembre 2023) è stato risposto con un aumento contrattuale a regime (IV livello) di 200 euro, mentre è no per gli una tantum. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Giovani venite: il turismo è un ascensore sociale"

Cina: celebra 15ma giornata del turismo nazionale

Il 19 maggio 2025 la Cina celebra la 15ª Giornata del Turismo Nazionale. Turisti di tutto il paese esplorano splendidi paesaggi, tra fiori a Zaozhuang e monumenti storici a Changzhou, celebrando la ricchezza culturale e naturale del paese.

Cerca Video su questo argomento: Giovani Venite Turismo Ascensore Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Giovani venite: il turismo è un ascensore sociale. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

"Giovani venite: il turismo è un ascensore sociale"

Lo riporta msn.com: Tappa reggiana nella sede di Confcommercio per il roadshow nazionale di Federalberghi, volto a presentare il nuovo Contratto collettivo ...

Turismo, Santanchè: «I giovani che lavoreranno nel weekend guadagneranno nettamente di più rispetto ai giorni normali»

Si legge su ilgazzettino.it: Lavoro e giovani ... di legge sul turismo accessibile. «Questo è un settore in cui veramente ci sono tantissime possibilità di occupazione e in cui poter immaginare il famoso ascensore sociale ...

Ascensore sociale fermo, i giovani emigrano. Ultima speranza il Pnrr

ilgiorno.it scrive: qualificato e abilitante (ascensore sociale); continua a mantenere i giovani confinati in “riserve di qualità e competenza”, ma il momento non arriva mai. Le ultime speranze per una ...