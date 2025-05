Giovani in prima linea per l’ambiente | in 200 ai Giardini Margherita per l’evento finale di Green Roots e Green4Life

Oggi i Giardini Margherita di Piacenza si sono trasformati in un laboratorio di idee eco-sostenibili, con quasi 200 giovani pronti a fare la differenza. L'evento finale di "Green Roots" e "Green4Life" segna un passo cruciale nel coinvolgere le nuove generazioni nella battaglia per l'ambiente. Questo entusiasmo giovanile non è solo una speranza, ma un chiaro segnale che il futuro sostenibile è già nelle loro mani. La rivoluzione verde parte da qui!

Un'ondata verde ha attraversato oggi i Giardini Margherita di Piacenza, dove quasi 200 studenti delle scuole medie e superiori si sono dati appuntamento per l'evento conclusivo del progetto "Green Roots: Innovations in Sustainability and Cultivating Green Solutions", accompagnato dall'iniziativa.

Hiv, sabato 24 maggio test rapido e gratuito ai giardini Margherita: «Ancora troppe diagnosi tardive»

Sabato 24 maggio, ai Giardini Margherita di Piacenza, dalle 14 alle 20, si terrà un test rapido e gratuito per l’HIV, promosso dalle Malattie infettive dell’Ausl.

