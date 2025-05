Giornata mondiale senza tabacco | Le sigarette bruciano i polmoni

Oggi, in occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco, riflettiamo sull'impatto devastante del fumo sui polmoni. La dottoressa Elisa Paolucci descrive una realtà allarmante: il fumo danneggia i polmoni come una bruciatura su una spugna, lasciando segni indelebili. È tempo di affrontare questo problema con consapevolezza. Smettere di fumare non è solo un atto coraggioso, ma un passo verso una vita più sana e una comunitÃ

"I danni da fumo incidono sui polmoni come una bruciatura su una spugna. Resta per sempre e progressivamente il polmone diventa nero come se fosse bruciato". Parola di pneumologa, la dottoressa Elisa Paolucci, responsabile del servizio di Pneumologia e Endoscopia Bronchiale dell’ospedale Bufalini. Non è uno stigma gettato addosso al tabagista, ma un allarme per la salute. Basta per restare lontani dalla sigaretta? No. Se è vero che la sigaretta (dati Ausl Romagna ) continua a essere una cattiva abitudine per il 26% dei romagnoli. Ossia una persona su quattro, che significa 193 mila individui tra i 18 e i 69 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giornata mondiale senza tabacco: "Le sigarette bruciano i polmoni"

