Giornata mondiale senza tabacco | l' Aoup ci spiega quanto è importante smettere di fumare

Il 31 maggio segna la Giornata Mondiale senza Tabacco, un invito a riflettere sull'importanza di smettere di fumare. Quest'anno, l'Oms ci invita a svelare le astuzie dell'industria tabacconistica. L'Aoup sottolinea come liberarsi dal fumo non solo migliori la salute individuale, ma possa anche contribuire a un mondo più sano. È il momento ideale per unirsi a questo trend globale: la salute è il vero benessere!

In occasione della Giornata mondiale senza tabacco che l'Oms celebra ogni anno il 31 maggio e che quest'anno punta a smascherare l'attrazione del tabacco e dei nuovi prodotti (lo slogan scelto è: 'Unmasking the appeal: exposing industry tactics on tobacco and nicotine products') anche l'Aoup

Giornata senza tabacco, una camminata sulle Mura cittadine per la sensibilizzazione

Il 31 maggio, in occasione della Giornata mondiale senza Tabacco, Ferrara organizza una camminata sulle antiche mura cittadine per sensibilizzare sui danni causati dal fumo.

31 maggio, Giornata mondiale senza tabacco: dati allarmanti sui più giovani

Segnala milanofinanza.it: I dati del Cnr sui consumi di nicotina tra gli studenti 15-19enni italiani: le sigarette elettroniche hanno superato quelle tradizionali. Una lotta impari contro le strategie di marketing che mantengo ...

La giornata mondiale senza tabacco

Si legge su rainews.it: In occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che si celebra ogni anno il 31 maggio, il SERD di Catanzaro, in collaborazione con il Servizio Un ...

Giornata Mondiale Senza Tabacco, Oms; al bando gli aromi nei prodotti a base di tabacco e nicotina

doctor33.it scrive: In occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) lancia un appello ai governi per vietare con urgenza tutti gli aromi nei prodotti a base di tabacco e ...