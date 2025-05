Giornata Mondiale dell’Ambiente a Bari la cerimonia di consegna del Premio Ambientepuglia 2025

Il 5 giugno Bari celebra la Giornata Mondiale dell'Ambiente con la cerimonia di consegna del prestigioso premio Ambientepuglia 2025. Un'occasione imperdibile per riflettere su come le nostre azioni quotidiane possano contribuire a un futuro più sostenibile. In un periodo in cui il cambiamento climatico è al centro del dibattito globale, ogni iniziativa conta. Scopri chi saranno i protagonisti di questa edizione e lasciati ispirare!

Il 5 giugno è la Giornata Mondiale dell’Ambiente, una data importante promossa dalle Nazioni Unite per sensibilizzare e incoraggiare l’azione a favore dell’ambiente. Si tratta di un evento globale che mira a sensibilizzare il pubblico sull’importanza della protezione ambientale e a incoraggiare. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Giornata Mondiale dell’Ambiente, a Bari la cerimonia di consegna del “Premio Ambientepuglia 2025”

Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee a caccia di rifiuti emersi e sommersi per la Giornata Mondiale dell’Ambiente

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, la FIPSAS organizza il tradizionale “Giro d’Italia” con Pulifondali e Pulispiagge, una vasta mobilitazione di volontari per la pulizia di rifiuti emersi e sommersi.

Giornata dell’ambiente: le iniziative del sistema museale della provincia di Lecco

LECCO – Tante iniziative messe in campo dal Sistema Museale della provincia di Lecco per celebrare la giornata mondiale dell'ambiente, istituita nel 1972 per incoraggiare la consapevolezza e l'a ...

Giornata mondiale dell’ambiente: a Calolzio l’esibizione del coro della scuola Manzoni

Il coro si esibirà il 5 giugno al giardino botanico di Villa de Ponti Sabato 7 giugno verrà inaugurata la sala visitatori del giardino botanico CALOLZIOCORTE – Dal 1974 ogni 5 Giugno si celebra la Gio ...

Giornata mondiale dell ambiente 2025: ridurre l inquinamento da plastica

Il 5 giugno sarà la Giornata mondiale dell?ambiente. Una giornata che ci porta a riflettere sul rapporto che abbiamo con il nostro pianeta.