Giornata Mondiale della SM anche Benevento partecipa con iniziative di sensibilizzazione

Il 30 maggio, Benevento si illumina di rosso per sensibilizzare sulla Sclerosi Multipla, un tema sempre più rilevante nel nostro contesto sociale. Le celebrazioni coinvolgeranno l'Arco di Traiano e altri luoghi simbolici, un gesto che va oltre la città, abbracciando una lotta comune. Unisciti a noi in questo impegno per la salute e la solidarietà: insieme possiamo fare la differenza! Scopri il potere della comunità.

Anche Benevento partecipa con iniziative di sensibilizzazione e l'illuminazione di rosso dell' Arco di Traiano di Benevento, del municipio di Cusano Mutri e del Convento della Chiesa Sacra Famiglia di Pietrelcina il 30 maggio per la Giornata Mondiale della SM. Sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica prende il via la XXV Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla, promossa da AISM e dalla sua Fondazione FISM. Un appuntamento ormai storico, condiviso in maniera appassionata da tutta la cittadinanza di Benevento e provincia che ogni anno unisce l'Italia nella lotta alla sclerosi multipla, una malattia cronica e imprevedibile che colpisce circa 144 mila persone nel nostro Paese e circa 600 nella nostra provincia.

