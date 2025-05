Giornata di fuoco tra Tarquinia e Civitavecchia | tre incendi in poche ore minacciata anche una casa | FOTO

Una giornata drammatica per Tarquinia e Civitavecchia, con tre incendi che hanno messo a rischio anche abitazioni. I volontari dell'Aeopc sono scesi in campo, dimostrando il potere della solidarietà e della prontezza nel far fronte alle emergenze. Questo episodio ci ricorda l'importanza della prevenzione e della preparazione, in un contesto climatico sempre più sfidante. Scopriamo insieme come possiamo tutelare il nostro territorio!

Incendi, giornata impegnativa per l'Aeopc di Tarquinia. I volontari sono stati attivati in tre distinti interventi in poche ore tra Tarquinia e Civitavecchia. Le operazioni, coordinate dalla sala operativa regionale, si sono svolte in collaborazione con i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Giornata di fuoco tra Tarquinia e Civitavecchia: tre incendi in poche ore, minacciata anche una casa | FOTO

