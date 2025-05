Giornalista di al-Jazeera ferito a Gaza | “Mia moglie e i miei figli sono morti Vogliono oscurare la verità”

La voce dei giornalisti in zone di conflitto è sempre più a rischio. Wael al-Dahdouh, reporter di Al Jazeera, racconta la sua drammatica esperienza dopo un raid a Gaza, dove ha perso la sua famiglia. La sua testimonianza solleva una questione cruciale: fino a che punto si può andare per silenziare la verità? In un momento storico in cui l'informazione è fondamentale, la lotta per raccontare la realtà diventa una battaglia per la vita.

L'intervista di Fanpage.it al giornalista di al-Jazeera, Wael al-Dahdouh, rimasto ferito in un raid israeliano a Gaza, ora in Italia per curarsi: "Israele uccide i reporter e le loro famiglie per oscurare la verità. Noi non chiediamo di raccontare gli eventi secondo la versione palestinese ma soltanto di guardare a quello che succede qui con coerenza e obiettività".

