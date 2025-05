Gioco del Lotto estrazione fortunata in Veneto | doppietta da 25mila euro

Il Lotto continua a regalare emozioni in Veneto! Giovedì 29 maggio, due fortunate vincite hanno portato a casa ben 25mila euro. La fortuna bussa inaspettatamente, come un segno di speranza in tempi incerti. Questo trend di vincite elevate non è solo un colpo di fortuna, ma riflette anche la crescente voglia di scommettere e sognare un futuro migliore. Vuoi provare anche tu a cogliere l’occasione?

Il gioco del Lotto torna a sorridere al Veneto: nell’estrazione di giovedì 29 maggio, come riportato da Agipronews, sono stati vinti 15mila euro a Castelfranco Veneto, grazie a una schedina con tre ambi e un terno giocata in una ricevitoria di via Brenta. Sempre in Veneto, nelle stesse ore. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Gioco del Lotto, estrazione fortunata in Veneto: doppietta da 25mila euro

Doppia vincita in Veneto: 25mila euro conquistati al Lotto. Ecco in quali città.

Come scrive nordest24.it: VENEZIA -TREVISO - Il Veneto si conferma terra fortunata nell’ultimo concorso del Lotto di giovedì 29 maggio, con vincite significative che hanno coinvolto le province di Treviso e Venezia. A Castelfr ...

