Ginostra ancora invasa da fango e detriti

Ginostra, un gioiello delle Eolie, è ancora sommersa da fango e detriti, a quasi due settimane dagli eventi alluvionali. Mentre il Comune di Lipari annuncia interventi che tardano ad arrivare, la comunità è in attesa di un segnale di speranza. Questo caso mette in luce l’importanza della rapidità nella gestione delle emergenze, un tema sempre più centrale nell'era dei cambiamenti climatici. Riuscirà la burocrazia a non soffocare la rinascita di Ginostra?

A distanza di circa 15 giorni dagli eventi alluvionali ad oggi ancora il Comune di Lipari non ha provveduto alla pulizia e lo sgombero di detriti e fango nella frazione di Ginostra nonostante lo stesso Comune in un comunicato stampa ha affermato di essere stato incaricato dalla Regione.

