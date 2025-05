Ginnastica artistica l’Italia ha trovato il suo fenomeno! Gabriele Targhetta bronzo agli Europei cavallo da sballo

Gabriele Targhetta è la nuova stella della ginnastica artistica italiana! Con il suo bronzo al cavallo, ha fatto un debutto che promette scintille nel panorama europeo. In un'epoca in cui i giovani talenti si fanno strada, Targhetta dimostra che con determinazione e passione si può arrivare lontano. La sua performance non solo incanta, ma solleva le aspettative per le prossime competizioni. Siamo solo all'inizio di una carriera straordinaria!

Gabriele Targhetta ha fatto il proprio debutto in società in maniera fragorosa, sciorinando tutto il suo talento e un potenziale di grande rilievo alla sua prima apparizione agli Europei di ginnastica artistica. All’esordio assoluto nella rassegna continentale, dopo un paio di apparizioni in Coppa del Mondo dove ha anche raggiunto un secondo posto, il 19enne brianzolo ha conquistato una splendida medaglia di bronzo al cavallo con maniglie e ha dimostrato a tutti gli effetti di essere l’elemento del futuro per il movimento tricolore in questa specialità così iconica. Allenato da Gianmatteo Centazzo e supportato a bordo pedana da Alberto Busnari (ultimo grande interprete italiano su uno degli attrezzi iconici del settore maschile, quarto alle Olimpiadi di Londra 2012), l’azzurro ha eseguito un meraviglioso esercizio: ha portato in gara la nota di partenza più elevata del pomeriggio (5. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ginnastica artistica, l’Italia ha trovato il suo fenomeno! Gabriele Targhetta bronzo agli Europei, cavallo da sballo

