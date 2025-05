ginnastica artistica l italia festeggia i bronzi di casali e targhetta agli europei esposito caduta

L'Italia brilla agli Europei 2025 di ginnastica artistica, con i bronzi di Lorenzo Minh Casali e Marco Targhetta, un segnale potente di ripresa e talento nel panorama sportivo italiano. Il 22enne marchigiano celebra un traguardo personale, mostrando che il lavoro di squadra può trasformarsi in successi individuali. Mentre il mondo dello sport si riempie di nuove speranze, questi atleti ci ricordano che ogni caduta può diventare un trampolino di lancio per il futuro.

L’Italia ha conquistato due medaglie di bronzo nella prima giornata riservata alle finali di specialità agli Europei 2025 di ginnastica artistica. Lorenzo Minh Casal i si è regalato la prima gioia individuale in campo internazionale dopo essere sempre salito sul podio continentale con la squadra: il 22enne marchigiano è stato premiato con 13.966 (5.6 il D Score) per la sua prova al corpo libero, inchinandosi soltanto al cospetto delle britanniche Luke Whitehouse (14.500) e Harry Hepworth (14.366). Gabriele Targhetta si è consacrato prontamente alla sua prima apparizione in un evento di questo calibro, mostrando prontamente un talento decisamente degno di nota. 🔗 Leggi su Oasport.it