Ginnastica artistica Esposito cade alle parallele Nina Derwael sul trono d’Europa brave Tonelli

Manila Esposito ha brillato agli Europei di ginnastica artistica, conquistando ben tre medaglie, ma la pressione della competizione si fa sentire. La caduta alle parallele in finale è un episodio che ricorda quanto sia sottile il confine tra successo e imprevisto. Intanto, Nina Derwael si afferma sul trono d’Europa, dimostrando che il talento e la determinazione sono ingredienti fondamentali in questo sport. Resta da vedere come reagirà Esposito nelle prossime sfide!

Manila Esposito ha illuminato la scena nei primi quattro giorni degli Europei 2025 di ginnastica artistica, conquistando la medaglia d'oro nel concorso generale individuale e con la squadra oltre al bronzo nella prova a coppie miste insieme a Lorenzo Minh Casali. La fatica inizia un po' a farsi sentire e la 18enne campana è caduta nella finale di specialità alle parallele asimmetriche, commettendo un errore su una combinazione e mancando la presa con lo staggio alto. La fuoriclasse di Boscotrecase è solitamente molto precisa e pulita, gli errori marcati non sono tipici del suo stile ma in un passaggio complesso della prova andata in scena a Lipsia non è riuscita a essere fluida come avrebbe voluto e ha messo piede a terra, concludendo così l'atto conclusivo al nono posto con il punteggio di 12.

Europei di Ginnastica Artistica, Manila Esposito da sogno: fa oro nell’All Around Individuale

Manila Esposito, giovane talento cresciuta a Civitavecchia, conquista l'oro nell'all-around ai Campionati Europei di Ginnastica Artistica a Lipsia.

Ginnastica artistica, Esposito cade alle parallele. Nina Derwael sul trono d’Europa, brave Tonelli

LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: Casali e Targhetta sono di bronzo! Caduta per Manila Esposito

Manila Esposito: storica doppietta europea nella ginnastica artistica

