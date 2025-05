Ginnastica artistica Casali e Targhetta per fare saltare il banco agli Europei Esposito ci prova alle parallele

Gli Europei 2025 di ginnastica artistica sono sul punto di regalare emozioni indimenticabili! Oggi a Lipsia, gli atleti italiani, tra cui l'incredibile Esposito, puntano a brillare alle parallele e nel corpo libero. Questo evento non è solo una competizione, ma un palcoscenico che celebra il talento e la dedizione. L'Italia è pronta a scrivere la storia, e ogni salto potrebbe far vibrare il cuore degli appassionati. Chi sarà il prossimo campione?

Gli Europei 2025 di ginnastica artistica entrano nella loro fase conclusiva con la disputa delle prime finali di specialità : nella giornata odierna si scenderà in pedana a Lipsia (Germania) per gli atti conclusivi al volteggio femminile, alle parallele asimmetriche, al corpo libero maschile, al cavallo con maniglie e agli anelli. L’Italia ha tutte le carte in regola per continuare a risplendere dopo aver già conquistato due medaglie d’oro (squadra femminile e all-around con Manila Esposito) e due bronzi (squadra maschile e gara a coppie miste). Si sognerà in grande al quadrato, dove Lorenzo Minh Casali si presenterà con il miglior punteggio di qualificazione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ginnastica artistica, Casali e Targhetta per fare saltare il banco agli Europei. Esposito ci prova alle parallele

Europei di Ginnastica Artistica, Manila Esposito da sogno: fa oro nell’All Around Individuale

Manila Esposito, giovane talento cresciuta a Civitavecchia, conquista l'oro nell'all-around ai Campionati Europei di Ginnastica Artistica a Lipsia.

