ginevra taddeucci vince i 5 km agli europei a hvar in 59 5195 1 99 da viktoria mihalyvari

Ginevra Taddeucci ha brillato agli Europei di nuoto in acque libere, conquistando l’oro nei 5 km con un tempo straordinario di 59'51''95. Questa vittoria non è solo un trionfo personale, ma un segnale del crescente interesse per le discipline acquatiche in Italia. La sua determinazione e il suo talento ispirano giovani atleti in tutto il Paese, confermando che il futuro del nuoto azzurro è luminoso e ricco di promesse!

In un emozionante incontro degli europei di nuoto in acque libere, Ginevra Taddeucci ha confermato la propria abilità conquistando la medaglia d'oro nei 5 km, ottenendo un tempo di 59'51?95. L'atleta, già medaglia d'argento sui 10 km, ha dato prova di grande determinazione e resistenza nella seconda giornata della manifestazione, svolta a Stari Grad sull'isola.

Nuoto di fondo, Ginevra Taddeucci si tinge d’argento nella 10 km degli Europei a Stari Grad. Vince Mihalyvari

Ginevra Taddeucci conquista una straordinaria medaglia d'argento nella 10 km agli Europei di nuoto di fondo 2025, svoltisi nelle acque cristalline di Stari Grad, sull'isola di Hvar.

Secondo ansa.it: Più indietro gli altri azzurri con Marcello Guidi, bronzo continentale in carica, che chiude settima 52'25"00 e Dario Verani, decimo in 53'23"98.