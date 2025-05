Gigio Donnarumma l' addio al Milan la rapina e il sequestro la storica compagna | chi è il portiere del Psg

Donnarumma, il talento che ha lasciato il Milan per abbracciare il PSG, ha affrontato sfide incredibili sia in campo che nella vita privata. Dopo un inizio turbolento, è diventato un pilastro della squadra parigina. Ma chi è veramente Gigio? La sua storia è segnata non solo da successi sportivi, ma anche da eventi drammatici come la rapina e il sequestro. Scopriamo insieme il percorso di questo campione e l’amore con la sua storica compagna.

Il portiere campano è diventato una delle colonne del Psg dopo un inizio complicato. Ripercorriamo la carriera del portiere della nazionale, dall'addio al Milan alla vita privata con la fidanzata storica.

