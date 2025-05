Gigi Hadid porta il giallo in trend con le unghie girasole

Gigi Hadid fa brillare il giallo con le sue unghie a tema girasole, portando una ventata di freschezza e vitalità nel mondo della moda. Questa nuance, simbolo di positività e rinascita, si inserisce perfettamente nel trend attuale di celebrazioni del colore, che invita a esprimere la propria personalità. Non è solo una questione di estetica: il giallo rappresenta un invito a brillare e a vivere la vita a colori. Scopri come farlo tuo!

Tra i colori che più evocano la bella stagione, il giallo ha sempre avuto un posto speciale. Ma quando è Gigi Hadid a sceglierlo per mani e dettagli moda, allora diventa qualcosa di più di una semplice nuance solare: si trasforma in un vero statement di stile. La top model americana, da sempre legata all'energia vivace del giallo – tonalità che le ricorda la sua infanzia californiana tra alberi di limone e sole costante – ha riportato sotto i riflettori una tonalità precisa: il giallo girasole. Come ricreare la manicure girasole di Gigi Hadid?. Durante l'evento newyorkese per il lancio della sua capsule collection con Havaianas, Gigi ha scelto di abbinare le sue nuove flip-flop color pastello con una manicure dalla tonalità audace, calda e piena di carattere.

Gigi Hadid sfida la pioggia in mini dress bianco e infradito

Gigi Hadid conquista ancora una volta con il suo stile audace, sfidando la pioggia a New York indossando un mini dress bianco e infradito colorate.

