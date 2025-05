Gigante-Shelton oggi Roland Garros 2025 | orario esatto tv programma streaming

Oggi il Roland Garros 2025 è scosso dall'attesa per la sfida tra Matteo Gigante e Ben Shelton, due talenti in ascesa del tennis mondiale. Dopo la straordinaria vittoria contro Tsitsipas, gli occhi sono tutti puntati su Gigante, che potrebbe riscrivere la storia del torneo. Scopri come e dove seguire questo match epico: l'emozione del tennis si fa sentire anche sul piccolo schermo! Non perdere il momento cruciale della stagione!

Cominciano le sfide del terzo turno del Roland Garros 2025 e nel tabellone maschile ci sarà sicuramente grande attesa per Matteo Gigante, reduce dalla fantastica impresa contro Stefanos Tsitsipas. Il romano proverà a ripetersi in un'altra sfida decisamente avvincente contro l'americano Ben Shelton, testa di serie numero tredici. Gigante è stato protagonista di una clamorosa vittoria, tra le più sorprendenti, nel secondo turno. Un successo meraviglioso quello contro Tsitsipas, con il greco sconfitto in quattro set. Il romano ha incantato con il suo rovescio e adesso non ha davvero nulla da perdere contro Shelton e può tranquillamente sognare anche gli ottavi di finale.

Tabellone qualificazioni maschili Roland Garros 2025: Fognini e Gigante tra i 5 azzurri al via

Il tabellone di qualificazione maschile di Roland Garros 2025 è stato svelato, confermando la presenza di cinque italiani tra i contendenti.

