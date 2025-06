Giffoni Film Festival si avvicina | dal 17 luglio al via la 55esima edizione

Il Giffoni Film Festival è alle porte! Dal 17 al 26 luglio, la 55esima edizione promette di incantare con storie che uniscono generazioni. In un'epoca in cui i sogni possono sembrare lontani, il festival riporta alla ribalta il potere delle narrazioni e del dialogo tra i giovani. Non perdere l'occasione di essere parte di questa avventura emozionante: le storie che vivremo insieme potrebbero ispirarti a realizzare i tuoi sogni!

Giffoni riparte da ciò che lo rende unico: le storie, le persone, i sogni condivisi. Il 17 luglio prenderà il via la 55esima edizione del festival (in programma fino al 26 luglio): la giornata d’apertura segna l’inizio di un percorso fatto di ascolto, emozione e confronto, sempre a fianco dei giovani. Una data simbolica che . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it © Lifeandnews.it - Giffoni Film Festival si avvicina: dal 17 luglio al via la 55esima edizione

Leggi anche Dal 17 luglio la 55esima edizione del Giffoni Film Festival - Dal 17 al 26 luglio, Giffoni ospita la 55esima edizione del Giffoni Film Festival, dedicato a storie, persone e sogni condivisi.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Giffoni Film Festival si avvicina | dal 17 luglio al via la 55esima edizione. 🔗Ne parlano su altre fonti

Giffoni Film Festival 2025, apre Unicorni di Michela Andreozzi

Riporta tg24.sky.it: Il Giffoni Film Festival alza il sipario con l’anteprima nazionale di Unicorni, il nuovo dramedy di Michela Andreozzi. Un cast stellare e un tema attuale: l’amore incondizionato di una famiglia che ...

Giffoni 2025: il Festival ritorna alle origini

Secondo lagazzettadellospettacolo.it: Cinema, sport e impegno civile per Giffoni 2025: un viaggio emozionante a fianco dei giovani, tra anteprime e grandi ospiti.

Dal 17 luglio la 55esima edizione del Giffoni Film Festival

ticinonotizie.it scrive: Gli aggiornamenti di oggi dalla Redazione Spettacoli GIFFONI (ITALPRESS) – Giffoni riparte da ciò che lo rende unico: le storie, le persone, i sogni condivisi. Il 17 luglio prenderà il via la 55esima ...