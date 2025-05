Gianmarco Steri chi è il tronista di Uomini e Donne | età lavoro dove vive chi ha scelto tra Cristina e Nadia

Gianmarco Steri, il tronista che ha conquistato il cuore di oltre 1.400 corteggiatrici, è il protagonista indiscusso di Uomini e Donne. A soli 25 anni, ha già un lavoro avviato e vive a Roma. La sua scelta tra Cristina e Nadia si preannuncia come un momento clou della stagione, catturando l'attenzione di migliaia di fan. Riuscirà a scrivere una nuova pagina di romanticismo nel programma? La risposta è nell'aria!

Gianmarco è il tronista di Uomini e Donne più seguito di sempre Gianmarco Steri è il tronista di Uomini e Donne più corteggiato di sempre: per lui sono arrivate oltre 1.400 ragazze, ma le chiamate sono state ancora di più. Maria De Filippi ha deciso di mandare in onda la sua scelta in prima s.

Uomini e Donne, ecco quando va in onda la Scelta del tronista Gianmarco Steri

Il pubblico di Uomini e Donne attende con trepidazione la scelta del tronista Gianmarco Steri. La suspense cresce e tutti si chiedono: quando andrà in onda questo momento tanto atteso su Canale 5? Scopriamo insieme la data precisa che svelerà il destino del tronista e delle sue corteggiatrici.

Uomini e Donne, la scelta di Gianmarco in diretta su Canale 5 tra Cristina e Nadia: orario e anticipazioni

Tutto su Cristina Ferrara, la corteggiatrice di Gianmarco Steri a Uomini e Donne

Uomini e Donne, Gemma Galgani fa una dedica a Gianmarco Steri prima della scelta

