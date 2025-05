Gianluca Capozzi apre l' Arienzo Summer Village

Gianluca Capozzi dà il via all'Arienzo Summer Village, un'iniziativa che segna l'inizio dell'estate in un contesto di riscoperta e valorizzazione del territorio. Il mese di giugno si anima con eventi pensati per coinvolgere la comunità e i visitatori, promuovendo la cultura e il divertimento. Con tanta voglia di socialità dopo gli anni difficili, questo village diventa un punto di riferimento imperdibile per vivere appieno la stagione estiva!

Arienzo Summer Village alza il sipario sul mese di giugno: al via un calendario di appuntamenti aperti al pubblico, stilato dal sindaco Giuseppe Guida e dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Pro Loco. Archiviato maggio, con il successo degli eventi dedicati a arte, cinema e. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Gianluca Capozzi apre l'Arienzo Summer Village

Cerca Video su questo argomento: Gianluca Capozzi Apre Arienzo Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Gianluca Capozzi in concerto all'Arienzo 'Summer Village. 🔗Su questo argomento da altre fonti