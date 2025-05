Giancarlo Galan | Ridatemi il vitalizio non ho reddito Ma la Regione dice no e difende il pignoramento

Giancarlo Galan chiede il ripristino del vitalizio, ma la Regione Venezia oppone resistenza, difendendo il pignoramento. Questo caso riaccende il dibattito sui privilegi politici e sull'uso dei fondi pubblici in un momento in cui l'Italia sta cercando di ridurre le spese superflue. La questione invita a riflettere su come la politica possa rispondere alle sfide economiche attuali e sull'importanza della trasparenza nella gestione delle finanze pubbliche. Chi avrĂ la meglio?

VENEZIA - Palazzo Ferro Fini resisterĂ in giudizio nei confronti dell?ex governatore (ed ex ministro) Giancarlo Galan sulla questione del vitalizio. Martedì l?ufficio di.

Galan, notificato il ricorso per riavere il vitalizio: «Su 3.825 euro netti soltanto 565 sono confiscabili»

Galan, l’ex Doge in pensione rivendica il vitalizio e chiede gli arretrati: “Vivo da indigente”

