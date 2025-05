Gian Piero Gasperini verso la panchina della Roma

Gian Piero Gasperini pronto a indossare la maglia giallorossa: un colpo che potrebbe riscrivere le sorti della Roma. Dopo l'incontro con Dan Friedkin, il tecnico, noto per il suo stile innovativo, sembra aver trovato la giusta sintonia con il progetto capitolino. In un calcio sempre più orientato verso il cambiamento, la scelta di Gasperini potrebbe catalizzare nuove energie e trasformazioni, rendendo la Roma un contendente temibile. Resta da vedere se saprà portare la sua magia anche nella capitale!

AGI - Gian Piero Gasperini verso la Roma. L'incontro andato in scena ieri a Firenze, al resort "Collegio alle Querce", sembra aver definitivamente convinto il tecnico di Grugliasco sulla solidità del progetto di Dan Friedkin. Da Trigoria e da fonti vicine all'allenatore filtra ottimismo sul buon esito della trattativa che dovrebbe portare in giallorosso l'artefice del miracolo Atalanta. Per l'annuncio però bisognerà ancora aspettare, visto che Gasperini è formalmente sotto contratto con il club nerazzurro fino al 2026. La chiusura del rapporto è una formalità , ma dopo nove stagioni e una storica Europa League vinta, Gasperini e la piazza di Bergamo vogliono salutarsi in modo appropriato. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Gian Piero Gasperini verso la panchina della Roma

Lotta salvezza, Gian Piero Ventura: «Tanto equilibrio, poca qualità . Adesso la differenza la fa una cosa. L’Empoli non ha pressioni e domenica ha una grande occasione»

Gian Piero Ventura, ex allenatore e Ct della Nazionale, analizza la lotta salvezza in Serie A evidenziando l'equilibrio tra le squadre e la mancanza di qualità .

Cerca Video su questo argomento: Gian Piero Gasperini Verso Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Gian Piero Gasperini verso la Roma: allenatore divisivo ma vincente; Gasperini verso l’addio all’Atalanta: Roma e Milan in corsa per il tecnico; ??? OCCHIO. Gasperini verso l’addio all’Atalanta, lo scorso anno fu vicino al Napoli; Gasperini e l’Atalanta verso la separazione: la Roma preme, si può chiudere. 🔗Ne parlano su altre fonti

Gasperini verso la Roma, sempre più vicina la firma

Si legge su ecodibergamo.it: IL CALCIOMERCATO. Il mister nerazzurro sembra aver mantenuto la parola con i Friedkin dopo l’incursione della Juventus.

Gian Piero Gasperini tra Roma, Juventus e Atalanta: la situazione

Lo riporta msn.com: La situazione di Gian Piero Gasperini sta evolvendo: il passaggio alla Roma resta la prima opzione, ma Juventus e Atalanta non si arrendono.

Gasperini verso la Roma: accordo vicino, beffata la Juventus

Scrive europacalcio.it: Ore decisive per Gian Piero Gasperini: il tecnico è vicino alla Roma. Offerta triennale, beffata la Juventus dopo il no di Conte.