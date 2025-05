Giallo sul sì alla tregua di 60 giorni a Gaza

Tensione e ambiguità: la tregua di 60 giorni a Gaza è avvolta nel mistero. Mentre la Casa Bianca annuncia un accordo con Israele, fonti israeliane contraddicono. In un contesto globale sempre più fragile, la questione palestinese resta centrale, con Londra che punta il dito sulle colonie in Cisgiordania. Un aspetto interessante? Il rilascio di prigionieri potrebbe essere un segnale di apertura o una semplice manovra. La situazione è in continua evoluzione, resta sintonizzato

La Casa Bianca: «Israele ha accettato il piano di Witkoff». Ma fonti vicine a Gerusalemme negano. Hamas intanto prende tempo. Previsto il rilascio di nove prigionieri vivi e di 18 salme. Londra accusa le colonie in Cisgiordania di ostacolare la pace. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Giallo sul sì alla tregua di 60 giorni a Gaza

Giallo sulla tregua a Gaza: “fonti di Hamas” annunciano l’accordo, Witkoff smentisce

Un potenziale accordo di tregua a Gaza, annunciato da fonti di Hamas, è stato smentito da Steve Witkoff, inviato di Donald Trump, secondo quanto riportato da Axios.

