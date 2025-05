Gettati nel cassonetto | gatti si salvano miagolando

Due piccoli gatti, salvati da un destino crudele, ci ricordano che la compassione è una forza potente. A Fano, Jessica ha dimostrato come un gesto semplice possa fare la differenza. In un'epoca in cui i diritti degli animali sono sempre più al centro del dibattito sociale, questa storia ci invita a riflettere sull'importanza di proteggere le vite indifese e a diventare custodi dei più vulnerabili. Non sottovalutiamo mai il potere di un miagolio!

Fano, 30 maggio 2025 – Chiusi in un sacco di carta e gettati come spazzatura in un cassonetto della plastica, a Chiaruccia. Due micetti di appena due settimane salvati grazie alla segnalazione di Jessica, una giovane di Bellocchi che, passando, ha sentito miagolare e ha chiamato il numero di emergenza Melampo. A rispondere e a trovare quei micetti gettati tra i rifiuti e a salvarli, sono state alla fine le sorelle Tornimbeni, responsabili del canile e gattile comunale, dopo una lunga operazione durata tre ore: fatta di buste aperte, plastica accatastata in strada e un grande lavoro di squadra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gettati nel cassonetto: gatti si salvano miagolando

Bibbiena: gattini appena nati gettati nel cassonetto. Salvati dai vigili del fuoco

Quattro gattini appena nati, chiusi in un sacchetto di plastica e abbandonati in un cassonetto, sono stati salvati dai vigili del fuoco a Bibbiena.

Cerca Video su questo argomento: Gettati Cassonetto Gatti Salvano Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Gettati nel cassonetto: gatti si salvano miagolando. 🔗Cosa riportano altre fonti

Salvati quattro gattini gettati all'interno di un cassonetto a Bibbiena

Riporta www3.saturnonotizie.it: Nel primo pomeriggio di oggi, a Bibbiena, durante il conferimento dei rifiuti nel cassonetto dell’indifferenziato, un cittadino ha udito un miagolio provenire d ...

Gattini appena nati gettati nel cassonetto dentro una busta di plastica. Li salvano i vigili del fuoco

Come scrive lanazione.it: I quattro scriccioli sono stati trovati a Bibbiena, all’interno del contenitore del pattume indifferenziato e affidati alle cure dei medici veterinari ...

Gattini appena nati gettati nel cassonetto dei rifiuti, il salvataggio a Bibbiena

Secondo gonews.it: Quattro gattini appena nati, gettati in un cassonetto, sono stati messi in salvo a Bibbiena. È successo nel primo pomeriggio di oggi nel comune in ...