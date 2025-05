Getsemani protagonista a Casertavecchia per Un Borgo di Libri

Venerdì 30 maggio, il borgo medievale di Casertavecchia ospita un evento imperdibile: "Getsemani", un capolavoro di Charles Péguy. La cattedrale farà da cornice a una narrazione che mescola prosa e poesia, evocando emozioni profonde. In un'epoca in cui la letteratura è più che mai un rifugio, questa serata rappresenta un'opportunità per riscoprire la bellezza delle parole e il potere della cultura. Non perdere l’occasione di immer

Va in scena a Casertavecchia, venerdì 30 maggio alle 20.30, nella splendida cattedrale del borgo medievale, uno dei testi più belli del grande poeta francese Charles Peguy: "Getsemani". Una via di mezzo tra narrazione in prosa e ritmo poetico, è uno dei lavori più intensi di Péguy (1873-1914).

