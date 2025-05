Gestione delle economie residue MOF | le istruzioni operative del MiM NOTA

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha rinnovato le linee guida per la gestione delle economie residue del Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (MOF) con la nota ministeriale n. 21035. Un passo fondamentale per massimizzare le risorse disponibili, nel contesto di una continua evoluzione dell’istruzione. Le scuole sono ora chiamate a ripensare e ottimizzare l’uso di queste economie per arricchire l’offerta formativa. Scopri come questa opportunità può trasformare

Con la nota ministeriale n. 21035 del 29 maggio 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito nuove indicazioni per la gestione delle economie generate negli anni precedenti dal Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (MOF). Le istituzioni scolastiche sono invitate a ridefinire l’impiego di queste risorse, anche con finalità differenti da quelle originariamente . Gestione delle economie residue MOF: le istruzioni operative del MiM NOTA . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Economie del MOF: il Ministero fornisce indicazioni operative per la gestione delle risorse residue

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha appena rilasciato indicazioni cruciali per la gestione delle economie del Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (MOF).

Cerca Video su questo argomento: Gestione Economie Residue Mof Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Economie del MOF: il Ministero fornisce indicazioni operative per la gestione delle risorse residue. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Economie del MOF: il Ministero fornisce indicazioni operative per la gestione delle risorse residue

Si legge su orizzontescuola.it: Con la nota n. 21035 del 29 maggio 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito chiarimenti in merito alla gestione delle economie relative agli anni precedenti del Fondo per il Migliora ...

Gestione delle economia, nuovo applicativo SIDI: breve guida illustrata

Lo riporta orizzontescuola.it: 1383 del 20-01-2022, il Ministero dell’Istruzione ha comunicato l’apertura delle funzioni inerenti il nuovo applicativo SIDI “Gestione delle Economie ... al Fondo MOF sia riguardo ...

Economie MOF 2014/2015: quantificate le economie

Scrive flcgil.it: L’incontro per la sottoscrizione definitiva dell’intesa sulle economie del MOF 2014/2015 è stato aggiornato a lunedì 21 dicembre 2015.