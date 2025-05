Gerri 2 si farà? tutte le novità sulla seconda stagione

La prima stagione di "Gerri" ha colpito nel segno, catturando l’attenzione del pubblico con un finale da record: ben il 17,4% di share! Ma cosa ci riserva la seconda stagione? Tra incertezze e aspettative, i fan non vedono l’ora di scoprire come si evolveranno le storie dei protagonisti. In un contesto di crescente interesse per le fiction italiane, Gerri potrebbe rappresentare la nuova frontiera del nostro storytelling. Restate sintonizzati!

La conclusione della prima stagione di Gerri, la fiction trasmessa su Rai 1 con protagonisti Giulio Beranek e Valentina Romani, ha ottenuto risultati di ascolto significativi. L'episodio finale, andato in onda lunedì 26 maggio, ha registrato un share del 17,4% e quasi 3 milioni di spettatori. Sebbene il dato rappresenti un calo rispetto all'esordio, che aveva raggiunto il 20,9% di share con oltre 3 milioni e mezzo di telespettatori, si può considerare una chiusura soddisfacente per questa serie crime. I quattro episodi complessivi hanno mantenuto un'ottima media di pubblico, confermando l'interesse verso la storia dell'ispettore Gerri.

Gerri 2 si farà la seconda stagione: quando esce su Rai 1 ?

La seconda stagione di "Gerri" 2 è ufficialmente in arrivo su Rai 1, dopo il sorprendente successo della prima stagione.

