Germania valuta la sospensione delle forniture di armi a Israele

La Germania sta considerando di sospendere le forniture di armi a Israele, un passo che potrebbe segnare un cambio di rotta significativo nelle dinamiche geopolitiche europee. Il ministro degli Esteri Wadephul ha aperto un dibattito cruciale sull'equilibrio tra sicurezza e diritti umani. Questo potrebbe influenzare le alleanze in Medio Oriente e in Europa, costringendo i leader a ripensare la loro posizione in un contesto sempre pi√Ļ instabile. Un momento da seguire attentamente!

Il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul ha detto in un'intervista al Sueddeutsche Zeitung che Berlino potrebbe decidere di non inviare ulteriori armi ad Israele. "Israele riceve armi dalla Germania. √ą sempre stato cos√¨. Israele √® esposto a gravi minacce alla sua sicurezza ed esistenza: anche dagli Houthi, Hezbollah, Iran. E deve essere in grado di difendersi, anche con sistemi d'arma tedeschi. Un'altra questione √® se quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza sia compatibile con il diritto internazionale. Stiamo esaminando la questione e sulla base di questa valutazione, autorizzeremo nel caso ulteriori consegne di armi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Germania valuta la sospensione delle forniture di armi a Israele

Armi italiane ad Israele, governo in cortocircuito: "Le nostre munizioni non colpiscono¬†civili"; dal 7 ottobre 2023 esportazioni per 4,3 mln‚ā¨

Il governo italiano si trova in un cortocircuito dopo le recenti dichiarazioni del sottosegretario agli Esteri, Giorgio Silli, sulle esportazioni di armi ad Israele, ammontanti a 43 milioni di euro dal 7 ottobre 2023.

Cerca Video su questo argomento: Germania Valuta Sospensione Forniture Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Germania valuta la sospensione delle forniture di armi a Israele

Si legge su quotidiano.net: Il ministro tedesco Johann Wadephul discute la compatibilità delle azioni di Israele nella Striscia di Gaza con il diritto internazionale.

Germania valuta stop alle forniture di armi a israele nel contesto del conflitto in striscia di gaza

Lo riporta gaeta.it: La Germania valuta la sospensione delle forniture di armi a Israele a causa dei dubbi sulla compatibilità delle operazioni nella Striscia di Gaza con il diritto internazionale, con possibili ripercuss ...

Gas: accelerano prezzi dopo taglio forniture Gazprom a Germania, +10% a 91,78 euro/Mwh

Scrive ilsole24ore.com: accelera dopo l'annuncio di Gazprom sulla riduzione del 40% delle forniture alla Germania. Il gruppo russo ha fatto sapere che, a partire da oggi, tagliera' la capacita' di consegna giornaliera ...