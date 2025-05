Germania polli morti e avvolti nei pannolini in chiesa | la performance teatrale che fa discutere

Un evento che ha scosso la comunità di Paderborn: una performance teatrale in cattedrale ha portato polli morti avvolti in pannolini sull’altare, suscitando polemiche e scuse ufficiali. Questo episodio si inserisce in un dibattito più ampio sull'arte e il sacro, interrogandoci sul confine tra provocazione e rispetto. L’arte può davvero sfidare i luoghi più sacri o oltrepassa il limite? Una domanda che merita riflessione.

Il Comune di Paderborn, in Germania, e la chiesa locale si sono scusati per la performance teatrale avvenuta nella cattedrale della città a inizio maggio. La compagnia ha portato sull’altare dei polli morti, spennati e avvolti in dei pannolini, alla presenza di istituzioni e dell’arcivescovo. Lo spettacolo, intitolato “ Westphalia Side Story “, faceva parte delle celebrazioni del 15 maggio per il 1250° anniversario della Westfalia, una regione della Germania nord-occidentale. Il video mostra tre attori che cantano “Fleisch ist Fleisch” (La carne è carne), sulle note di “Live is Life”, canzone pop del 1984 della band austriaca Opus. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Germania, polli morti e avvolti nei pannolini in chiesa: la performance teatrale che fa discutere

