Geolier a cena nel ristorante casertano

Geolier, il rapper che conquista il cuore degli italiani, ha scelto il Sunrise Restaurant di Caserta per una cena indimenticabile. Questo locale, simbolo della gastronomia campana, è diventato un punto di riferimento non solo per la qualità dei piatti ma anche per l'atmosfera unica che offre. La presenza dell’artista sottolinea un trend in crescita: il connubio tra musica e cucina d’autore. Scopri cosa rende questo ristorante così speciale!

Il rapper Geolier, forse il più amato e seguito non solo in Italia, ha deciso di trascorrere la serata a Caserta e di fermarsi al Sunrise Restaurant dello chef Fabio Biondi. L'artista napoletano si è intrattenuto nel locale, una delle eccellenze di Caserta visto che da quest'anno è presente anche.

LE FOTO. CASERTA. Geolier e Boro Boro a cena nel noto ristorante di Corso Trieste

Lo riporta casertace.net: Ancora una volta l'artista partenopeo accompagnato dal collega Boro Boro ha fatto tappa in città presso il Sunrise Restaurant locale pluristellato eccellenza casertana ...

Geolier e Chiara Frattesi sempre più vicini, insieme anche ai concerti del rapper: il video del bacio a cena

ilmattino.it scrive: Geolier e Chiara Frattesi ... mentre erano in un ristorante sono stati pizzicati e ripresi in atteggiamenti intimi mentre si scambiano un tenero bacio a cena. Il video è subito diventato virale ...

Geolier e Chiara Frattesi innamorati: baci durante la cena di coppia

Si legge su msn.com: Vicini e complici a Ibiza Geolier e Chiara Frattesi sono sempre ... e poi hanno raggiunto Ibiza. La cena al ristorante non è sfuggita ai fan del cantante: i due sono stati immortalati a tavola ...