Genoa Frendrup | Gli Interessi delle big fanno piacere ma iI mio obiettivo è chiaro Vieira? Ho un rimpianto…

Morten Frendrup, talento danese del Genoa, esprime chiaramente le sue intenzioni: nonostante l'interesse delle big, il suo cuore è rossoblù. In un calcio sempre più dominato da trasferimenti milionari, la sua scelta di rimanere fedele al club rappresenta una ventata d'aria fresca in un panorama spesso superficiale. "Il mio unico obiettivo è il Genoa", afferma, sottolineando l'importanza della crescita personale e sportiva. Un messaggio che risuona come un invito a dare valore

Morten Frendrup ha parlato a GiveMeSport del suo futuro con il Genoa. INTERESSE DELLE BIG – «Sono lusingato dai collegamenti con alcuni grandi club. Tuttavia, il mio unico obiettivo è il Genoa. Mi piace pensare al presente.

