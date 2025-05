Genio e gioventù l’Ayso Orchestra col progetto ' Playing with Mozart' a Bari e a Mola di Bari

Genio e gioventù si incontrano con l’Ayso Orchestra, che porta il progetto "Playing with Mozart" a Bari e Mola di Bari. I giovani musicisti, con un'età media simile a quella di Mozart quando compose la Sinfonia n. 29, sono pronti a riscoprire il genio del passato con freschezza e passione. Questo evento non è solo un concerto, ma un ponte tra epoche, dove i talenti emergenti si misurano con il grande classico. Un’occasione imperdibile

