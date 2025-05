Generali al Salone Nautico di Venezia focus su clima e sostenibilità

Generali porta il dibattito su clima e sostenibilità al Salone Nautico di Venezia, un evento sempre più cruciale in un mondo che chiede soluzioni concrete. La tavola rotonda "La Rotta del Valore" si configura come un'opportunità imperdibile per esplorare come l'industria nautica possa contribuire a un futuro più verde. Siamo pronti a navigare verso un domani migliore: il cambiamento parte da qui! Non perdere l'occasione di essere parte della conversazione.

VENEZIA (ITALPRESS) – Dialogare e riflettere sui temi fondamentali del cambiamento climatico e della sostenibilità. E’ il tema al centro di una tavola rotonda organizzata da Generali a Venezia, dove anche quest’anno la compagnia assicurativa è tornata in qualità di partner del Salone Nautico. “La Rotta del Valore – Dialoghi sul clima che cambia e sulla cultura della sostenibilità”: questo il titolo dell’incontro moderato dalla conduttrice televisiva e radiofonica Federica Gentile e a cui hanno preso parte Arianna Nardi, Responsabile Marketing di Generali Italia e Cattolica; Serena Giacomin, fisica e climatologa; Giuseppe Duca, Avvocato “Marittimista”, e Carlo Carraro, Rettore Emerito e Professore Ordinario di Economia dei Cambiamenti Climatici presso l’Università Cà Foscari di Venezia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

