La solitudine tra i giovani è un tema allarmante: in Italia, il 45% della Gen Z si sente costantemente solo, a causa della disconnessione tra vita virtuale e reale. Questo fenomeno riflette una crisi più ampia nelle relazioni umane, dove i “like” non sostituiscono le vere connessioni. È tempo di riscoprire l'autenticità delle relazioni! Ti sei mai chiesto come migliorare il tuo legame con gli altri?

In Italia coinvolge circa il 45% dei giovani, in particolar modo, per via della cosiddetta “disconnessione” tra vita online e offline. “A volte ho la sensazione di essere solo al mondo. Altre volte ne sono sicuro”: le parole dello storico poeta e scrittore statunitense Charles Bukowski risultano più che mai attuali, soprattutto se il concetto di solitudine viene collegato ad una generazione in particolare. Si tratta della Gen Z che, secondo una serie di ricerche condotte sulle principali testate internazionali del settore da Espresso Communication per conto di Fondazione Relazionésimo, soffre tremendamente di solitudine, a tal punto che gli esperti della medesima realtà 100% made in Italy hanno lanciato di recente il “Gen Z Alert”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Gen Z Alert, più di un giovane su 3 si sente costantemente solo

