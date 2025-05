Gemini Live ottiene la vista | anche in Italia è attiva la modalità fotocamera e la condivisione schermo

Gemini Live sbarca anche in Italia! Con la nuova funzione di fotocamera e condivisione schermo, l'assistente IA di Google diventa un compagno visivo, pronto a interagire come mai prima d'ora. In un'era in cui la tecnologia si fa sempre più immersiva, questo passo segna un'evoluzione nel modo in cui comunichiamo e collaboriamo. Immagina le possibilità: un aiuto visivo immediato per ogni tua esigenza quotidiana!

Google sta spingendo l’espansione della nuova funzionalità di Gemini Live, grazie alla quale si permette all’assistente IA di vedere il mondo con la fotocamera del telefono. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Gemini Live ottiene la vista: anche in Italia è attiva la modalità fotocamera e la condivisione schermo

Gemini Live con condivisione schermo e video è in rollout per tutti gli utenti standard

Google ha avviato ufficialmente il rollout globale di Gemini Live, includendo condivisione schermo e video, anche per gli utenti standard.

Cerca Video su questo argomento: Gemini Live Ottiene Vista Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Anche la Ricerca Google vede ciò che vedete in tempo reale tramite la camera dello smartphone, non solo Gemini

msn.com scrive: Google espande l'accesso alla sua modalità 'Live' basata su intelligenza artificiale, integrando la condivisione della fotocamera anche nella ricerca Google e nell'app Gemini per iOS.

Gemini Live, le feature per far 'leggere' schermate e video all'AI arrivano a tutti gli utenti Android

Come scrive hwupgrade.it: L'implementazione della funzione su Gemini Live dà la possibilità di comunicare ... digitale come opportunità per l'Europa. Il punto di vista di Aruba 23 MAG Red Hat annuncia Red Hat Enterprise ...

Gemini Live: condivisione schermo gratis su Android

Secondo msn.com: Google annunciato che la funzionalità di condivisione dello schermo di Gemini Live è accessibile gratuitamente a tutti gli utenti Android. Non è più necessario l’abbonamento a Gemini Advanced.