Gazzetta dello Sport | Conte resta! Napoli adesso arrivano i colpi

Il Napoli riparte con il vento in poppa! La conferma di Antonio Conte alla guida tecnica segna una svolta decisiva: i tifosi possono sognare in grande. Con il mercato alle porte, è tempo di colpi da maestro che rivoluzioneranno la rosa partenopea. In un calcio sempre più competitivo, la stabilità tecnica diventa cruciale per puntare a traguardi storici. E voi, che giocatore sognereste vedere con la maglia azzurra?

"> NAPOLI – Adesso sì, si può davvero cominciare. La conferma di Antonio Conte ha sciolto l’impasse tecnico e restituito al Napoli una guida certa attorno alla quale costruire la squadra del futuro. Come racconta La Gazzetta dello Sport, fino a ieri il club si muoveva su un doppio binario: un allenatore sotto contratto, con dubbi e silenzi, e un altro – Conte – contattato ma ancora da vincolare ufficialmente. Ora che l’accordo è realtà, il ds Giovanni Manna può tirare fuori la lista dei nomi e calarsi pienamente nel ruolo, immaginando insieme a Conte una rosa pronta a competere su tutti i fronti, dalla Champions League alla Coppa Italia. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Conte resta! Napoli, adesso arrivano i colpi”

Il Napoli pareggia col Genoa, l’Inter adesso è distante un punto. Conte: “Però non posso dire nulla”

Il Napoli non riesce a superare il Genoa, pareggiando 2-2 al Maradona nella penultima gara casalinga della stagione, mantenendo viva la corsa scudetto.

