Gaza Trump | Vicini ad accordo a breve novità

Su Gaza “ siamo vicino ad un accordo ” e “oggi o forse domani” ci saranno notizie in merito. Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump parlando nello Studio Ovale. La conferenza con Musk che dà l’addio al Doge. Trump ha tenuto una conferenza stampa insieme con il magnate Elon Musk che ha annunciato l’addio al Doge, il dipartimento che gli era stato affidato all’interno dell’amministrazione Usa per tagliare gli sprechi. “Questa non è la fine del Doge ma l’inizio”, ha detto Musk nella conferenza stampa di addio al suo ruolo di capo del dipartimento per l’Efficienza governativa. “Avevo un tempo limitato “, ha detto il miliardario in riferimento al suo status di “dipendente speciale del governo”, con una durata di 134 giorni. 🔗 Leggi su Lapresse.it