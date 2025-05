Gaza stop al genocidio | dibattito di Sinistra Italiana a Melito Porto Salvo

Nel cuore di Melito di Porto Salvo, il dibattito "Gaza: stop al genocidio" ha acceso una luce su un tema cruciale. Con relatori come Demetrio Delfino e Tito Iaria, la comunità si è unita per chiedere giustizia e solidarietà in un contesto globale sempre più conflittuale. Questo incontro rappresenta non solo una denuncia, ma anche un'opportunità per riflettere sull'importanza della pace. La voce della sinistra italiana si fa sentire, invitando alla mobilitazione collettiva.

Si è svolto nel pomeriggio di ieri, presso i locali dell' Ex Mercato coperto di Melito di Porto Salvo un'iniziativa dal tema "Gaza: stop al genocidio". Ad animare il dibattito erano presenti: Demetrio Delfino, segretario metropolitano Sinistra Italiana, Tito Iaria, per Sinistra Italiana circolo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Gaza, stop al genocidio: dibattito di Sinistra Italiana a Melito Porto Salvo

