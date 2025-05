Gaza perché è giusto parlare di genocidio

Gaza è al centro di un dibattito acceso, dove la parola "genocidio" torna a risuonare come un campanello d'allarme. Molti, tra cui figure di spicco come Enrico Mentana, si oppongono a questa definizione. Ma perché è cruciale affrontare questo tema? Nella società odierna, l'uso del linguaggio è potente e può influenzare la percezione collettiva. Scopriremo insieme come le parole possano cambiare il corso della storia.

Vediamo perché sia giusto di parlare di genocidio a Gaza, rispetto a quanti, tra cui Enrico Mentana, rinnegano ciò.

Gaza, Mezzaluna Rossa: "Nessun aiuto è ancora arrivato agli abitanti" | Crosetto: "Giusto che l'Italia dica a Netanyahu che sta sbagliando"

La Croce Rossa Gaza Mezzaluna Rossa segnala che nessun aiuto è ancora arrivato agli abitanti di Gaza, con i camion ancora bloccati al valico di Kerem Shalom.

