Nella notte tra giovedì e venerdì, Jabaliya è stata teatro di una nuova tragedia: attacchi aerei israeliani hanno devastato vite e famiglie, con almeno 12 vittime. Questi eventi drammatici si inseriscono in un contesto di crescente tensione globale, dove il conflitto è sempre più al centro dell'attenzione internazionale. È fondamentale riflettere su come la guerra non lasci indifferente nessuno: ogni numero rappresenta una storia spezzata.

Nella notte tra giovedì e venerdì una serie di attacchi aerei dell’esercito d’Israele nella zona settentrionale di Jabaliya, a Gaza, ha ucciso almeno 12 persone, tra cui tre donne. Un attacco contro un’abitazione ha ucciso sei membri della stessa famiglia. Più di 54.000 palestinesi sono stati uccisi da quando Israele ha lanciato la sua offensiva a Gaza. Circa il 90% della popolazione della Striscia è stata sfollata, con centinaia di migliaia di persone che vivono in campi ed edifici bombardati. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, nella notte missili d’Israele su Jabaliya: le immagini delle macerie

Il conflitto tra Israele e Hamas si intensifica, con Netanyahu che ordina un intervento militare a Gaza dopo un attacco notturno che ha causato almeno 60 morti.

