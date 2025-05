Gaza media | Hamas respingerà proposta Usa su tregua e ostaggi

La tensione a Gaza si intensifica: Hamas sembra pronto a rifiutare la proposta degli Stati Uniti per una tregua e il rilascio degli ostaggi. Questo rifiuto non è solo un segnale di forza, ma riflette un contesto geopolitico complesso e in evoluzione. La situazione continua ad attirare l’attenzione internazionale, con ripercussioni che potrebbero allargarsi ben oltre la regione. Come reagiranno le altre potenze coinvolte? Rimanete aggiornati!

Israele ordina evacuazione nella Striscia di Gaza: attacco imminente dopo razzi di Hamas

Israele ha ordinato l'evacuazione immediata di alcune aree del nord della Striscia di Gaza a seguito di un attacco imminente contro Hamas.

