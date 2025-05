Gaza l’orrore della dottoressa | I miei 9 figli carbonizzati Vi prego salvate l’unico rimasto in vita

Nel dramma di Gaza, la testimonianza straziante di una dottoressa che ha perso nove figli in un conflitto insensato ci ricorda l’umanità che si nasconde dietro le statistiche. La sua richiesta disperata di salvare l'unico bambino rimasto in vita risuona come un eco nel mondo intero. In un contesto di indifferenza globale, è fondamentale ascoltare queste storie, perché ogni vita conta e ogni voce merita di essere ascoltata.

Nel cuore di un conflitto senza fine, esistono storie che travolgono con la loro umanità e disperazione. Racconti che, tra le rovine della guerra, si trasformano in grida silenziose, che chiedono solo di essere ascoltate. Non numeri, non statistiche, ma nomi, volti, famiglie spezzate che cercano ancora un senso in ciò che non ne ha. Il 23 maggio, alle prime ore del pomeriggio, in un'area martoriata dai bombardamenti, una donna abbandona il reparto pediatrico di un ospedale dove lavora per correre verso casa, dopo aver sentito di un attacco a poca distanza. Il timore si trasforma in certezza: quella casa distrutta è la sua.

Mozione della Sapienza, l’università esprime sdegno e orrore per l’escalation militare a Gaza

L'Università Sapienza di Roma si schiera con forza contro l'escalation militare a Gaza, esprimendo sdegno e orrore attraverso una mozione approvata dal Senato accademico.

