Gaza lite Macron-Israele | parole Eliseo fanno infuriare Tel Aviv

La tensione tra Francia e Israele si intensifica mentre Macron lancia un appello all'Occidente sul riconoscimento dello Stato palestinese. Le sue affermazioni, che sottolineano un dovere morale, non solo accendono il dibattito internazionale, ma riflettono una crescente insoddisfazione globale per le politiche nei confronti di Gaza. Questo scontro potrebbe segnare un punto di svolta nelle relazioni diplomatiche, mettendo in luce la fragilitĂ della credibilitĂ occidentale. Un tema caldo da seguire!

Su Gaza scoppia la lite tra Macron e Israele. Il riconoscimento dello Stato palestinese è “un’esigenza politica” e “un dovere morale” e se l’Occidente abbandona Gaza rischia di “perdere ogni credibilitĂ con il resto del mondo”, dice il presidente francese Emmanuel Macron. L’ira di Israele. Parole che fanno infuriare Israele e aprono un duro scontro verbale con Parigi. Lo Stato ebraico infatti accusa l’Eliseo di portare avanti una “crociata contro Israele” che “invece di fare pressione sui terroristi jihadisti” vuole “ ricompensarli” dando loro uno Stato. Una proposta che – ha affermato il ministro della Difesa, Israel Katz, finirà “nel cestino della storia”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, lite Macron-Israele: parole Eliseo fanno infuriare Tel Aviv

Meloni in Aula, lite con Conte su Gaza. Botta e risposta con Schlein sulla sanità . La leader Pd: «Decreti fuffa, gli italiani non sono fessi»

Nell'ultimo accesso in Aula, la Premier Meloni si è scontrata animatamente con Conte riguardo la situazione a Gaza, mentre ha ingaggiato un botta e risposta con Schlein sulla sanità .

Cerca Video su questo argomento: Gaza Lite Macron Israele Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

Gaza, Israele gela i negoziatori: “Offerta di tregua inaccettabile”. C’è il rifiuto; Elezioni comunali seggi chiusi, Israele annuncia un attacco senza precedenti a Gaza, Ucraina, lo schiaffo della moglie di Macron, tragedia a Roma muore un ventenne, a Napoli è festa scudetto: le news di oggi; Tensioni tra Macron e la moglie Brigitte lo schiaffo prima di scendere dall’aereo Poi la smentita dell’Eliseo Cosa è successo – Il video. 🔗Cosa riportano altre fonti

Gaza, lite Macron-Israele: parole Eliseo fanno infuriare Tel Aviv

Segnala msn.com: Su Gaza scoppia la lite tra Macron e Israele. Il riconoscimento dello Stato palestinese è "un'esigenza politica" e "un dovere morale" e se l'Occidente ...

Israele contro Macron che apre allo Stato di Palestina: "Per lui il 7 ottobre è festa nazionale"

Secondo huffingtonpost.it: Per il presidente francese se l'Occidente "abbandonerà Gaza" e "lascerà che Israele faccia ciò che vuole", rischia di "perdere ogni credibilità con il resto del mondo". La replica: "Crociata contro lo ...

Scontro diplomatico sulla creazione dello Stato palestinese, botta e risposta Macron-Katz

tg.la7.it scrive: “Macron e i suoi amici creeranno lo Stato palestinese solo sulla carta. Noi invece costruiremo lo Stato ebraico vero qui in Cisgiordania”: divisa nera e sguardo dritto verso la telecamera, Israel Katz ...