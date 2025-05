Gaza l’appello del fratello di un ragazzo con distrofia | Rischia di morire per fame e mancanza di farmaci

In un contesto di crisi umanitaria che si aggrava ogni giorno di più, l’appello di Hassan per salvare il fratello Ahmed è un grido di dolore che risuona in tutto il mondo. La mancanza di cibo e cure essenziali non solo mette a rischio la vita del giovane, ma rappresenta un dramma collettivo. È tempo di ascoltare e agire: ogni voce conta, ogni gesto può fare la differenza. La speranza di Ahmed deve diventare una priorità globale.

“Potremmo perdere Ahmed da un momento all’altro per fame e dolori fisici, senza terapie. Vogliamo lasciare Gaza perché qui la sua situazione è tragica. Può uscirne magari consegnando un messaggio di aiuto, un appello rivolto all’Organizzazione Mondiale della Sanità e alla Croce Rossa”. A dirlo è Hassan Wissam, fratello di Ahmed, 18enne non autosufficiente con una patologia neuromuscolare degenerativa – la distrofia muscolare dei cingoli Lgmd2e – di cui ilfattoquotidiano.it aveva raccolto un precedente appello lo scorso luglio. I due giovani fratelli vivono a Gaza City con la famiglia di 5 persone, composta dalla sorellina Ghada, la madre Khawla e il padre Abu Wissam. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Gaza, l’appello del fratello di un ragazzo con distrofia: “Rischia di morire per fame e mancanza di farmaci”

