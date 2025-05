Gaza La tregua è in bilico

La tregua a Gaza è appesa a un filo, ma la nuova proposta di Steve Witkoff potrebbe rappresentare una luce in fondo al tunnel. Con la possibilità di un cessate il fuoco di 60 giorni, la comunità internazionale osserva attentamente, sperando in un cambio di rotta. Un punto interessante? Le parole di Netanyahu ai familiari degli ostaggi mostrano come il dialogo possa diventare l’unico alleato nella ricerca di pace. Rimanete sintonizzati!

Con la pubblicazione di una nuova proposta elaborata dal mediatore Steve Witkoff gli Stati Uniti hanno la sensazione che una tregua di 60 giorni dei combattimenti a Gaza sia adesso a portata di mano. Ieri Benjamin Netanyahu ha detto a un gruppo di familiari di ostaggi di aver accettato di procedere lungo quella via. Secondo l’emittente televisiva al-Arabiya gli Stati Uniti hanno ricevuto segnali positivi sia da Israele sia da Hamas e preparano un annuncio ufficiale. Ma da Gaza Hamas fa sapere che non accetta la proposta. Anche se non è chiaro chi all’interno di Hamas abbia adesso l’autorità per esprimersi in maniera vincolante: se si tratti cioè di Saed e-Din Haddad (il dirigente della sua ala militare che sostituisce adesso a Gaza Mohammed Sinwar, morto in un bombardamento) oppure il dirigente Khalil al-Haya, che opera all’estero con altri dirigenti del movimento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gaza La tregua è in bilico

Netanyahu, "Intensificheremo i combattimenti a Gaza. Nessuna tregua dopo il previsto rilascio dell'ostaggio"

Hamas ha annunciato ufficialmente il rilascio dell'ostaggio israelo-americano Idan Alexander, dopo intense trattative con gli Stati Uniti.

