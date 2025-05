Gaza la Striscia prima e dopo i 19 mesi di guerra di Israele Rafah Jabalia e Khan Younis rase al suolo dalle bombe dell' Idf - VIDEO

La Striscia di Gaza, un tempo simbolo di resilienza e vita, oggi si presenta come un deserto di macerie. Dopo 19 mesi di conflitto ininterrotto, le cittĂ di Rafah, Jabalia e Khan Younis sono state devastate dai bombardamenti dell'IDF, mostrando quanto possa essere fragile la pace. Queste immagini drammatiche ci ricordano l'urgenza di una soluzione duratura in un contesto globale sempre piĂą segnato da tensioni e divisioni.

Le riprese fatte da un drone mostrano le cittĂ principali della Striscia, ormai ridotte a cumuli di macerie La guerra condotta da Israele a Gaza dura ormai da 19 mesi. Dopo l'attacco del 7 ottobre 2023, il governo di Benjamin Netanyahu ha ripreso ad attaccare la Striscia di Gaza, radendola qu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, la Striscia prima e dopo i 19 mesi di guerra di Israele, Rafah, Jabalia e Khan Younis rase al suolo dalle bombe dell'Idf - VIDEO

Almeno 29 morti negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza

Almeno 29 persone hanno perso la vita negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza, secondo quanto riportato dalla difesa civile palestinese il 14 maggio.

La nuova proposta di cessate il fuoco a Gaza non sembra risolutiva

Come scrive ilpost.it: Prevede 60 giorni di interruzione della guerra, in cambio della riconsegna di ostaggi, senza garanzie sul futuro ...

Gaza, «tregua nella Striscia di 60 giorni»: Israele accetta, ma Hamas dice no. La proposta di Witkoff e i timori

Da ilmessaggero.it: La proposta c’è, ed è quella dell’inviato di Donald Trump, Steve Witkoff. Ma l’intesa no. Per tutta la giornata di ieri, tra Israele, Stati Uniti e uffici di ...

Google aggiorna le mappe di Gaza: il confronto tra prima e dopo la guerra nelle foto dal satellite

Come scrive fanpage.it: Nelle mappe di Google Earth possiamo vedere come è cambiata la Striscia di Gaza direttamente dal satellite. Le zone bombardate sono ricoperte da uno strato di polvere. Interi quartieri sono stati rasi ...